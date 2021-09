Az ősz olyan kincseket tartogat, mint az alma, a szilva vagy a sütőtök, melyekből jobbnál jobb desszertek készíthetők. Íme 11 isteni süti, melyet mindenképpen el kell készítenetek ősszel.

A nyár véget ért ugyan, de nem kell lemondanunk a gyümölcsös finomságokról, hiszen most kezdődik a szilva és az alma igazi szezonja, nem is beszélve a sütőtökről, a tökről, a mákról és a gesztenyéről is. Jöjjenek hát a legfinomabb őszi sütik, amiket el kell készítened, míg tart az évszak!